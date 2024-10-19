برلماني لبناني: نتنياهو يبحث عن مكاسب عسكرية لترجمتها سياسيا

قال إبراهيم منيمنة عضو مجلس النواب اللبناني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل فرصة انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية للتوسع في العدوان على لبنان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك تصعيدًا مستمرًا في هذه الفترة لأن نتنياهو يحاول يتحصل على أكثر من مكاسب عسكرية يمكن ترجمتها على المستوى السياسى.

وأشار إلى أن نتنياهو يستغل الفرصة ويقوم بالغزو البري في لبنان والذي يمكن من خلاله فرض أمر واقعي ويفاوض بعدها إذا جاءت تعليمات أمريكية للتهدئة أو لهدنة أو لأي شئ يمكن الاتفاق عليه، وأن هناك عدة مبادرات من لبنان، بطرح تطبيق 1701 بشكل كامل وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني في الجنوب.

تابع: «الهدف من التطبيق وضع مقترح لبناني على الطاولة حتى يتمكن المجتمع الدولي من الضغط على إسرائيل للعودة لطاولة المفاوضات الدبلوماسية».

ولفت إلى أن نتنياهو لم يلتزم بالاتفاق الأمريكي الفرنسي لانه يريد أن يذهب إلى أقصى حدود العمل العسكري وبعد ذلك إذا حدثت انتخابات رئاسية سيكون هناك ضغط على نتنياهو للعودة لطاولة المفاوضات.