وزير الخارجية اللبناني يشكر مصر على دعمها الكبير لبيروت وجهودها لوقف إطلاق النار

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بو حبيب، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بحثا خلاله الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، صباح السبت، شكر بو حبيب، مصر على «دعمها الكبير للبنان ووقوفها الدائم إلى جانبه، وعلى الدور الذي تضطلع به مع دول عربية أخرى ودول غربية في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

وأعرب وزير الخارجية اللبناني خلال الاتصال عن شكره لمصر على «دورها الإنساني الكبير في لبنان، من خلال إرسال المساعدات الطبية والإغاثية».

من جهته، أكد عبد العاطي، أن «مصر تسعى بكل قوة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ولوضع حدّ للشغور الرئاسي».

وشدد في هذا الشأن على أنه «ليس من حق أي طرف خارجي وضع فيتو على أي مرشح رئاسي يتوافق عليه اللبنانيون، أو فرض أي مرشح عليهم».