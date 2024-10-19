وزير الخارجية: تطوير العلاقات مع دول القرن الإفريقي ليس موجها ضد أحد

قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تحرص على تعزيز علاقاتها مع دولة إريتريا، باعتبارها دولة محورية في منطقة القرن الإفريقي، مثلها مثل الصومال وجيبوتي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة «Extra News»، عُرِض مساء الجمعة، أن هذا التعاون وتطوير العلاقات ليس موجها ضد أحد على الإطلاق.

وأشار إلى إصدار القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي ورئيس الصومال حسن شيخ محمود والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى أسمرة منذ عدة أيام؛ بيانا تضمن تأكيد مساعدة الصومال والحكومة الصومالية على بسط سيادتها داخل الأراضي الصومالية، ولا سيما ضد محاربة الإرهاب.

وأشار إلى تسلم مصر رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي منذ بداية الشهر الجاري، وسط ترحيب المجلس في بيان رسمي بمشاركة مصر في البعثة الجديدة لحفظ السلام للاتحاد الإفريقي في الصومال.

ولفت إلى اعتماد البعثة من جانب مجلس الأمن الدولي قبل بدء عملها، مؤكدا أن مصر تتحرك بشكل ممنهج في إطار القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف أن البيان الثنائي الصادر عن الرئيسي ونظيره الصومالي رد على المزاعم والأكاذيب التي رددها أحد الأطراف حينما ادعى عدم ترحيب الحكومة الصومالية بالتواجد المصري، موضحا أن البيان أعلن عن رغبة حكومة الصومال في التواجد المصري، والمساهمة من جانب القوات المسلحة المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام