الإسكان: مناقشة تطوير المنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة

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بحثت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مع طاهر عبيد، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة بالسويس، أوجه التعاون في تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة بعتاقة بالسويس الجديدة.

بدأ اللقاء بعرض تقديمي للمهندسة أسماء مخلوف، عن مدينة السويس الجديدة وموقعها الاستراتيجي والتقدم الذي تشهده بمختلف القطاعات، كما ألقت الضوء على البروتوكول القائم بين الجهاز والادارة المركزية للمناطق الحرة، وأيضا التعديلات المتوقع إجراؤها بالبروتوكول لصالح تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة بعتاقة وأوجه التعاون المشترك، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

ورحب طاهر عبيد، بالتعاون البناء مع الجهاز لدعم وتطوير المنطقة الحرة من جهة، وخدمة الاستثمار بالمنطقة من جهة أخرى.

وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على وضع جدول لأولويات التطوير بالمنطقة الحرة مثل تعلية السور وتوفير أفراد حراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعميم نظام الكاميرات.

وأعقب اللقاء، جولة ميدانية على أرض الواقع بدأت بالمركز التكنولوجي بالجهاز، حيث جددت مخلوف طلبها بضرورة وجود مندوب للشهر العقاري والمنطقة الحرة، وهيئة التنمية الصناعية بالمركز تيسيراً على المواطنين.

كما تفقدت مخلوف وعبيد المنطقة الحرة بعتاقة، والطرق والبوابات والمداخل لتحديد الحالة المزمع رفع كفاءتها.