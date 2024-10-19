60 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية عنيفة على منازل شمالي غزة

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سقط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، جراء غارات إسرائيلية عنيفة على مربعات سكنية بأكملها على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت قناة الجزيرة، إن 60 شهيدًا على الأقل سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددًا من المنازل التي نسفتها مقاتلات الاحتلال.

يأتي ذلك فيما تجد المستشفيات في شمال القطاع مآسي إنسانية مروعة جراء فقدانها الاحتياجات الأساسية للتشغيل من جراء الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على شمال القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد قال إن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل انهيار الواقع الصحي.

وأشار إلى أن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية، كما يمنع من وصول الوقود إليها.