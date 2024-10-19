أهلي 2009 يفوز على بلدية المحلة بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه على بلدية المحلة، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت بالمحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

جاءت ثنائية فوز الأهلي عن طريق خالد يحيى في الشوطين الأول والثاني، ليحقق الأهلي انتصارًا جديدًا في مسابقة الدوري ويرفع رصيده إلى 15 نقطة.

وشارك آدم يوسف بدلًا من محمد حمدي قمر، ومحمد إبراهيم بدلًا من آدم رمضان، ومحمد طارق بدلًا من سيف كريم، وعمر حجاج بدلًا من محمد أيمن، وعبد العزيز خالد بدلًا من خالد يحيى.

وجمع «أهلي 2009» في رصيده 15 نقطة بعدما فاز على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًّا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، مسجلًا 12 هدفًا مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.