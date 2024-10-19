إنذار إسرائيلي جديد بإخلاء مبنيين في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء إلى سكان عدد من المباني في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، خريطتين توضحان أماكن المباني المطلوب إخلاءها.

وكتب في تدوينته: «أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب»، وفقًا لادعائه.

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، بحسب مزاعمه.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/JhfeEIwB0T — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

يأتي هذا بينما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها الجوية، واستهدفت مساء الجمعة عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي، شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.