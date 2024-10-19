نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية منشأة بسيون التابعة لمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة" للتنمية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت الدكتور كمال عاطف مدير الإدارة البيطرية بمركز بسيون، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ736 حيوانا وماشية، و4600 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف عبدالعزيز، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من المديرية.