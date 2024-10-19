روسيا وأوكرانيا تجريان صفقة تبادل أسرى

أجريت صفقة لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة شملت 190 أسير حرب تم تبادلهم بين الجانبين بموجب صفقة توسطت فيها دولة لإمارات العربية المتحدة.

وكان هناك بين الـ 95 أسيرا أوكرانيا، 34 من مقاتلي كتيبة آزوف الذي دافعوا عن مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال للصلب، الشبيه بالحصن في مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا حاليا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس: "95 من مواطنينا عادوا مجددا للوطن. هؤلاء محاربون دافعوا عن ماريوبول وآزوفستال إلى جانب مناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف وكييف وتشيرنيهيف وخيرسون".

وقال دنيس بروكوبينكو قائد كتيبة آزوف عبر موقع فيسبوك إن 34 من مقاتلي الكتيبة تمت إعادتهم، لكن هناك 900 آخرين ما زالوا في الأسر لدى روسيا.