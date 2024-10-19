قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية و الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن التحديات الخطيرة والوجودية التي يواجهها لبنان، تفرض أن يكون هناك رئيسًا للبلاد يتم انتخابه، حتى يستطيع العمل.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بالشغور الرئاسي في لبنان، فإن مصر تصر بموقف واضح على أنها مسألة داخلية خالصة، ويجب أن يتوافق الشعب اللبناني على مرشح، مؤكدا دعم مصر لما يتوافق عليه اللبنانيون.

وأشار إلى أن هذا الموقف نقلته مصر إلى الجانب الفرنسي والأمريكي والإيراني بشكل واضح لا يحتمل التأويل، وتم التوافق فيه عليه مع الأشقاء العرب.

وشدد على أنه لا يمكن فرض مرشح بعينه على الشعب اللبناني، موضحا أن هذا سيكون بمثابة شرارة حرب أهلية جديدة في البلاد حال حدوثه.

وتابع: « لابد من تمكين الشعب اللبناني من اختيار رئيسه، دون فرض أي إملاءات خارجية، ولا يمكن أن يكون لأي دولة أينما كانت لها حق الفيتو على ما يختاره الشعب اللبناني، وما يتوافق عليه اللبنانيون، علينا أن ندعمه بالتأكيد».