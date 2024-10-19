 مصر والإمارات تسقطان أطنان من المساعدات الإنسانية جوا على شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر والإمارات تسقطان أطنان من المساعدات الإنسانية جوا على شمال قطاع غزة

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 9:15 م | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 9:15 م

أقلع عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة؛ لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على شمال قطاع غزة، وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص فى كل الاحتياجات الإنسانية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وفى إطار استمرار الدور المصرى الفاعل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية بالقطاع.

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