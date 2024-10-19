مسئول أممي: الضروريات الأساسية المنقذة للحياة يصعب توفيرها في غزة

قال أجيث سونجاي مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان موجود فعليًا في قطاع غزة، وله موظفون يراقبون ويقدمون التقارير وينسقون عمل مجموعات الحماية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة مروعة.

وأشار إلى أن الضروريات الأساسية المنقذة للحياة أصبح من الصعب توفيرها سواء المأوى والمأكل والمياه النظيفة للشرب والمساعدات الطبية وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن هناك أشخاص يموتون بسبب القصف من قبل الاحتلال في وسط وشمال غزة.

وتابع: «الظروف المعيشية للناجين في قطاع غزة مروعة، ولكن من ناحية أخرى هناك مليون و700 ألف فلسطيني مكدسون معًا في منطقة صغيرة في المواصي، وتتدفق مياه الصرف الصحي في كل مكان ولا توجد منتجات النظافة الصحية».

ولفت إلى أنه في مثل هذه الظروف تسود مخاوف كبيرة من انتشار الأمراض بشكل أكبر وموت المزيد من الفلسطينيين.