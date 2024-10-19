فرنسا تتعهد بدعم خطة أوكرانيا لإنهاء الغزو الروسي

تعهد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بدعمه لخطة أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام مع روسيا، وقال للصحفيين في كييف اليوم السبت إنه سيعمل مع المسؤولين الأوكرانيين لتأمين دعم الدول الأخرى لهذا الاقتراح.

وتم الكشف عما يسمى ب "خطة النصر" التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تهدف كييف من خلالها إلى إجبار روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا عبر المفاوضات.

ويتم حاليا دراسة الاقتراح من قبل الشركاء الغربيين لأوكرانيا، الذين يعتبر دعمهم حيويا لكي تتمكن كييف من مقاومة جارتها الأكبر. ومن العناصر الأساسية في الخطة دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما كانت الدول الغربية مترددة في مناقشته حتى انتهاء الحرب.

وقال بارو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها: "انتصار روسيا سيكون تكريسا لقانون الأقوى، وسيدفع بالنظام الدولي نحو الفوضى".

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن تتيح لنا مناقشاتنا إحراز تقدم في خطة النصر للرئيس زيلينسكي وحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمها."

ومنذ غزو عام 2022، كانت فرنسا واحدة من أشد الداعمين العسكريين والدبلوماسيين والاقتصاديين لأوكرانيا في أوروبا. وهي تقوم حاليا بتدريب وتجهيز ما سيصبح فرقة أوكرانية جديدة كاملة لنشرها في الخطوط الأمامية.