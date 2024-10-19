 بمشاركة عبدالقادر وفتحي.. قطر يهزم الوكرة بثنائية في الدوري القطري - بوابة الشروق
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بمشاركة عبدالقادر وفتحي.. قطر يهزم الوكرة بثنائية في الدوري القطري

محمد عاطف
نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 10:13 م

حقق فريق قطر فوزًا ثمينًا على نظيره الوكرة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سهيم بن حمد مساء اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري القطري.

سجل هدفي فريق قطر كل من عيسى أحمد وخالد محمودي في الدقيقتين 41 و87، بينما أحرز ريكاردو جوميز هدف الوكرة في الدقيقة 24.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة اللاعب المصري أحمد عبد القادر مع فريقه قطر، كما شارك حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، مع فريقه الوكرة أيضًا.

وبتلك النتيجة، رفع فريق قطر رصيده للنقطة السابعة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما تجمد رصيد الوكرة عند 11 نقطة بالمركز الرابع.

 


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