محافظ جنوب سيناء يقرر عقد لقاء أسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين

قرر الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عقد لقاء دوري مع المواطنين للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم والمشكلات التي تواجههم.

وجرى تحديد اللقاء بشكل دوري على أن يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة في تمام الساعة الـ12 ظهرا، بحضور السكرتير العام، والسكرتير المساعد بالمحافظة.

ويجب على المواطنين الراغبين في حضور اللقاء التقدم بمطالبهم إلى إدارة خدمة العملاء وشئون القبائل بديوان عام المحافظة قبل الميعاد بـ3 أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء، على حل مشاكل المواطنين، والاستماع لمطالبهم، والسعي لإيجاد حلول جذرية لها.