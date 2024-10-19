رئيس الدلنجات بالبحيرة: متابعة محطات الوقود والتصدي لأي محاولات الاحتكار

شدد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، على متابعة محطات الوقود وحركة البيع داخل محطات الوقود بعد ارتفاع أسعار البنزين والمرور؛ لمتابعة سير العمل بجميع المحطات، ويأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي.

وأكد زغلول، قيام رؤساء القرى بالتنسيق مع التموين بمتابعة المرور، وتوفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي، والتاكد أن جميع المحطات تعمل بشكل طبيعي، ويتم التصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطن، والتأكد من توافر المواد البترولية.

وشدد على المحطات بوضع ملصقات على طلمبات البيع؛ لإرشاد المواطنين بالأسعار الجديدة، ولا توجد أي مشاكل، ولا يوجد ازدحام على محطات الوقود، والعمل منتظم داخل المحطات .

وأشار إلى أن غرفة العمليات في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة؛ لتلقي أية شكاوى والتعامل الفوري بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن العمل في نقل المواطنين أو يغالي في مضاعفة التسعيرة، مع استمرار التواصل مع المواطنين.