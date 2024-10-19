 جيش الاحتلال: فتح تحقيق في استهداف منزل نتنياهو بطائرة ميسرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: فتح تحقيق في استهداف منزل نتنياهو بطائرة ميسرة

أحمد علاء
نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 9:34 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن طائرة مسيرة قادمة من لبنان أصابت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، مؤكدا فتح تحقيق في الأمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنه الحديث عن إطلاق صفارات الإنذار قبل الاستهداف من عدمه أمر استخباراتي لا يمكن التطرق إليه.

وأشار إلى أن التحقيق يتم أمام رئيس الأركان، موضحًا أنه وفقًا للمعتاد فإنه عندما يكون هناك تهديد يتم إطلاق صفارات الإنذار.

وتحدث عن ملف المحتجزين في غزة، زاعمًا إنها تمثل قضية مركزية وهدفًا مركزيًّا لكل النظام الأمني، مدعيًّا أن هدفهم هو توفير الشروط التي تتيح لهم الإفراج عن الأسرى.

ورأى أنهم بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار تكون هناك إشارة لتحقيق هذا الهدف.

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