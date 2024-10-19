مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 في حادث تصادم جماعى في بولندا

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم جماعى شمل 22 مركبة قرب مدينة جدانسك البولندية.

ووقع الحادث مساء أمس الجمعة حوالي الساعة 2315 (2115 بتوقيت جرينتش) قرب قرية بوركوفو، حسبما أفادت قناة (تي في إن 24) البولندية.

يشار إلى أن موقع الحادث، وهو جزء من طريق جانبى جنوبى لجدانسك، يشهد أعمال تشييد منذ فترة.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على سائق شاحنة /37 عاما/ بعد الحادث، حيث يبدو أن صدم سيارة كانت تسير أمامه. وتبين أن الرجل لم يكن يقود الشاحنة تحت تأثير الكحول.

وتضمن الحادث إجمالي ثلاث شاحنات، وما زال التحقيق جاريا في ملابساته بالتحديد.