وزير الخارجية: مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تعمل بجدية وإخلاص لوقف حرب السودان

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تعمل بكل جدية وإخلاص وتجرد لوقف الحرب الدائرة في السودان وتجنيبه وشعبه مخاطر التقسيم وويلات الحرب المشتعلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة «Extra News»، وعُرض مساء الجمعة، أن مصر كانت من أوائل الدول التي استضافت كل القوى السياسية والمدنية السودانية دون استثناء.

وأشار إلى أن الأشقاء السودانيين في يوليو الماضي قالوا إن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها القوى المدنية والديمقراطية السودانية في محفل واحد وتحت سقف واحد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لافتا إلى أن الدور المصري اقتصر على التنظيم دون حضور الاجتماع.

وشدد على أن أحدًا لا يمكنه المزايدة على مصر، وتابع: «لا يمكن القبول على الإطلاق بأي مزايدات أو أكاذيب يروج لها البعض من أي طرف سوداني أو غير سوداني».

وأكد: «مصر لم ولن تتدخل في شئون السودان، والأكاذيب التي تتردد هي والعدم سواء وغير صحيحة على الإطلاق، فمصر الدولة الوحيدة التي تعمل بجد لمنع وصول السلاح إلى السودان؛ كي لا يؤجج الصراع».

وشدد على أن أمن السودان هو من أمن مصر، مضيفا أن مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين هربوا من ويلات الحرب لم يجدوا إلا الصدر المصري الحنون العطوف، ليس هبة من مصر للسودانيين؛ بل مسئولية الشقيق تجاه شقيقه في وقت الأزمات.