شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع الغذائية لم ترتفع حتى الآن بعد زيادة الوقود

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أسعار السلع الغذائية لم ترتفع حتى الآن بعد زيادة أسعار الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنَّه ليس من مصلحة التاجر أن تكون هناك ارتفاعات في الأسعار.

وأشار إلى أنّ معالجة الأمور تتم بحكمة بحيث لا يتأثر أحد سواء التاجر أو المنتج أو المستهلك، مشددا على أن زيادة الأسعار ليست من الأطراف الثلاثة.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تناقص في سرعة دوران رأس المال بالنسبة للتاجر، كما أن الطلب يُسجل حالة من التراجع الملحوظ، وهو ما يؤثر أيضًا على المستهلك.

وشدد على أنه في مثل هذه الظروف، يتوجب زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية باعتبار أنها تكون أقل من نظيرتها العالمية، منوها بأنه إذا كانت هناك زيادة فيجب أن تكون طفيفة بحيث لا تؤثر على السوق أو المستهلك أو المنتج.

وأمس الجمعة، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وتضمنت لأسعار الجديدة، زيادة سعر بنزين 95 ليصل لـ17 جنيها / لتر، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه / لتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه/ لتر، وسعر السولار إلى 13.50 جنيه.