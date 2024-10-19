أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة أسعار البنزين: نعي إن الموضوع مؤلم والناس بتشتكي منه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع ردود أفعال المواطنين بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، اليوم السبت: «نعي تمامًا أن الموضوع مؤلم والناس بتشتكي منه، ومفيش حكومة تتمنى ترفع الأسعار».

وأكمل: «لكن إحنا عارفين المنظومة وحجم العبء المالي الشديد على الدولة والحكومة، ونحاول أن نمرر الجزء اليسير على المواطن، وإحنا كدولة مازلنا نتحمل الجزء الأكبر من الموضوع».

وأكد حرص الحكومة على تحمل العبء عن الشرائح الدنيا من المواطنين، بعد تحقيق التوازن في خدمات الكهرباء والخدمات الأخرى.

واستطرد: «الدعم موجود حتى لو وصلنا لعملية التوازن، معندناش بديل آخر، والمؤتمر القادم وزير البترول سيشرح بالتفصيل الخطوات التي نتحرك فيها لاستعادة عافية هذا القطاع المهم».