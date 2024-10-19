 رئيس الوزراء: شبكة الطرق قلّصت زمن وصولي إلى المنيا إلى ساعتين فقط - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء: شبكة الطرق قلّصت زمن وصولي إلى المنيا إلى ساعتين فقط

هديل هلال
نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 1:43 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وصل إلى محافظة المنيا خلال نحو ساعتين أو ساعتين ونصف، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المحافظة كان يستغرق قبل 6 سنوات نحو 5 ساعات.

وأرجع خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، تقليل زمن الوصول إلى المحافظة إلى شبكة الطرق التي أقامتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن «شبكة الطرق التي تربط مصر اليوم بالكامل، ترد على أي تساؤل حول سبب إقامة تلك المشروعات».

وأوضح أن «القدرة على الوصول إلى المنيا يعني زيادة فرص الاستثمار بالمحافظة، وتشغيل المناطق الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل».

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