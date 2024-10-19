أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، أن مواجهة بيراميدز صعبة للغاية، لكنه يلعب من أجل الفوز ولا يفكر في المباراة التالية، مشيرا إلى تناسيه التتويج ببطولة السوبر الإفريقي الذي بالطبع لن يقود الفريق للتتويج بالسوبر المصري دون تعب ومجهود من أجل اللقب.

قال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بيراميدز:" مباراة صعبة، نواجه فريق من أقوى الفرق الموجودة في الدوري المصري، يقدموا كرة جيدة ولديهم لاعبين جيدين ستكون مباراة صعبة".

وتطرق جوميز للحديث عن نتائج الزمالك في المباريات الودية قبل بطولة السوبر المصري، قائلًا:" قدمنا مباريات ودية جيدة جدا، بالطبع تحدثتم عن هذه النقطة لأننا لم نفز، لكننا وضعنا اللاعبين تحت ضغط في هذه المباريات، والتدريبات كانت على مستوى عال جدا".

أضاف جوميز:" كنت سعيد جدا في التدريبات، نخوض بطولة قوية للغاية، ونواجه أحد أفضل الفرق الموجودة في الدوري، ما حدث حدث لا يمكننا أن ننتظر ونسترخي تحت الشجرة ونعتمد على تتويجنا بالسوبر الإفريقي للتتويج بالسوبر المصري، ستكون مباراة صعبة ويجب أن نفوز بالمباراة".

وعن احتمالية مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري، رد جوميز:" ما أريده هو المكسب، وما أفكر فيه هو كيفية تحقيق الفوز على بيراميدز، لو فكرنا بعد بيراميدز سنخسر قوتنا في مباراة بيراميدز، تركيزنا فقط على مواجهة بيراميدز".

أشار جوميز:" بيراميدز لديه فريق متوازن، لديهم سرعات وأقوياء للغاية، ويجيدون اللعب بين الخطوط، ولديهم لاعبي وسط أقوياء، بالطبع لديهم بعض نقاط الضعف مثل أي فريق".

أتم جوميز:" من بين الفرق الأربعة، كل الفرق تستطيع المكسب، الأربعة كبار واللاعبين جيدين للغاية، مبروك للإمارات استقبالها لهذه اللحظة الرائعة من كرة القدم، ومن سيشاهد المباريات سيستمتع بالطبع".