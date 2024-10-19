قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن البعد الأخلاقي للسياسة الخارجية المصرية بأنها سياسة خارجية شريفية في زمن عز فيه الشرف.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تقوله مصر في الغرف المغلقة تقوله في العلن وهو أمر مفروغ منه.

وتابع: «على الرغم من وجود بعض الخلافات أو الاختلافات في الرؤى مع بعض الدول، لكن الكل يحترمنا ويقدرنا، ودائما الكل يسعى إلى توثيق العلاقة مع مصر، وإذ كان هناك مشاكل لا يثقون إلا في الدور المصري، لأنه دور شريف وواضح».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن أن مصر لا يمكن أن تتآمر على أحد، وأن سياستها بالفعل تتسم بالإطار الأخلاقي والشرف.

واستكمل: «الكل يثق فينا، وعشرات من الدول لا تثق إلا في الدور المصري، لأنها دولة شريفة ومحترمة ودولة كبيرة، ولا يمكن أن تتأمر على أحد، وما تقوله في الغرف المغلقة تقوله في العلن بالتأكيد».