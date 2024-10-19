انطلاق الدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة المغربية

انطلقت في المملكة المغربية، الجمعة، الدورة الرابعة والعشرون للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة محتفية بالممثلين القديرين صفية الزياني ومحمد الشوبي.

ويعرض المهرجان الممتد حتى 26 أكتوبر الجاري، 45 فيلما ضمن ثلاث مسابقات رئيسية للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة الوثائقية والروائية إضافة إلى عشرات الأفلام ضمن مسابقة أفلام المدارس ومعاهد السينما وبرامج موازية أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وقال مدير المركز السينمائي المغربي عبدالعزيز البوجدايني في الافتتاح: «نحن على موعد مع احتفالية كبرى بالسينما المغربية طوال أيام هذا المهرجان، حيث سيتم عرض أحدث الإنتاجات السينمائية المغربية مع تسليط الضوء على المواهب الشابة والطاقات الصاعدة، كما ستعرف هذه الدورة أيضا نقاشا مثمرا حول واقع السينما في المغرب وآفاق تطورها في المستقبل وسبل دعم هذا القطاع».

وبالتوازي مع عروض الأفلام تقام جلسات نقاش بين المهنيين المحليين والدوليين عن (ترويج الفيلم القصير حول العالم) و(الإنتاج المشترك مع دول غرب أفريقيا) وكذلك موائد مستديرة حول (الذكاء الاصطناعي ومستقبل السينما) و(سينما التحريك في المغرب) و(كتابة سيناريوهات الأطفال).

وعرض المهرجان في نهاية حفل الافتتاح بقصر الثقافة والفنون، فيلما وثائقيا قصيرا بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس المركز السينمائي المغربي.