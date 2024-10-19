ضبط محطتي وقود تجمعان 1500 لتر وقود لبيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين، وتحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة اليوم السبت، استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية لضبط الأسواق.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ياسر المهندس، مدير إدارة الرقابة التموينية، بخصوص شن الحملة لضبط الأسواق والرقابة على محطات الوقود والأسواق والأنشطة التجارية.

وتم ضبط صاحب محطة وقود لتجميعه 1000 لتر بنزين 80 بالمحطة، وصاحب محطة وقود لتصرفه في 550 لتر بنزين 92، بالبيع في السوق السوداء، تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.