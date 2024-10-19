قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار السولار أضافت 30 جنيهًا على تكلفة كل شوال دقيق.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أنه من المفترض أن تتحمل وزارة التموين فرق الزيادة في سعر السولار، لا سيما بعد إعلان وزير التموين عن تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشا.

وأشار إلى أنه «لا جديد حتى الآن» بشأن تحمل فرق الزيادة، موضحا أن المخابز بانتظار القرار خلال يوم أو يومين.

وأكد أن سعر الخبز السياحي سيشهد ارتفاعا نتيجة زيادة أسعار السولار، موضحا أن هناك تنسيقا لعقد اجتماع خلال يوم أو يومين مع منتجي الخبز السياحي والفرنسي؛ لحساب قيمة الزيادة، والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل الإعلان عن السعر الجديد.

ونوه بأن سعر رغيف الخبز السياحي سيظل كما هو مؤقتا لحين الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال يومين، قائلا:« سعر رغيف الخبز كما هو بدون زيادة مؤقتا، والمخابز ملتزمة بعدم الزيادة ولم ترفع الأسعار، والمواطنون لا يزالوا يشترون الخبز بنفس السعر».