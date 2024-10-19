قاد النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الشباب 2-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

تقدم النصر عن طريق المدافع الإسباني إيمريك لابورت في الدقيقة 69.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة سجل علي الحسن لاعب النصر هدف التعادل للشباب بالخطأ في مرمى فريقه.

وبالدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء، بينما أهدر عبدالرزاق حمدلله، مهاجم الشباب، ركلة جزاء قبل صافرة النهاية.

رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الرابع.