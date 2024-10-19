جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء



طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سكان منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إنذارًا آخر إلى سكان الضاحية الجنوبية، وتحديدًا المتواجدين في المبنى الواقع في شويفات الأمراء.

وكتب في تدوينته: «أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب»، وفقًا لادعائه.

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، بحسب مزاعمه.

وقالت جريدة «النهار» اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ تهديده للضاحية الجنوبية بعد دقائق فقط من الإنذار التي وجّهه أدرعي، لسكان حارة حريك.

وأغار الطيران الحربي مرّتَين على منطقة حارة حريك، بُعيد خرقه جدار الصوت بشكل عنيف أيضاً في الأجواء اللبنانية.

ومن ثمّ شنّ الطيران سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية، حيث أمكن سماع دويّ عنيف في أرجاء الضاحية وبيروت في وقت متزامن.

وشوهدت أعمدة الدخان السوداء تتصاعد من منطقة حارة حريك بعد الاستهداف الإسرائيلي.