مستشار اتحاد الغرف التجارية: تأثير زيادة الوقود على أسعار السلع الغذائية سيكون طفيفا

قال أحمد المنوفي مستشار اتحاد الغرف التجارية، إن تأثير زيادة أسعار المنتجات البترولية على السلع الغذائية سيكون طفيفا، وذلك لمنع حدوث تسعير عشوائي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «وابتدا المشوار» عبر شاشة «TEN»، أنّ صناعة المنتجات الغذائية تعتمد بشكل رئيسي على السولار في النقل وليس في التصنيع، موضحا أن التصنيع يعتمد بالكامل على الكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في سعر السولار ستؤثر على تكلفة نقل المنتجات، مضيفا أن تكلفة الزيادة في نقل السيارة التي تحمل 6 أو 7 أطنان سترتفع من حوالي 200 إلى 300 جنيه، حسب المسافة.

وأوضح أن الزيادة في تكلفة النقل بعد حسابها على التكلفة المنتج؛ لن تزيد عن قرشين إلى 5 قروش على المنتج بحد أقصى، مشددًا أن الاتحاد يستعد لضخ سلع بكميات كبيرة في السوق.

وتابعت: «الأسعار لن ترتفع لأن السولار لا يؤثر كثيرا على سعر السلعة، ولكن مينفعش القرشين أو الـ 5 قروش يزيدوا إلى جنيه، والمواطن لن يشعر بالأسعار إلا في حالات المواصلات».

ولفت إلى محاولة البعض استغلال الزيادة في تكلفة النقل «قرشين أو 5 قروش» إلى رفع سعر السلعة نصف جنيه أو جنيه، أو التسعير بشكل عشوائي، مضيفا أن معظم التجار ملتزمون بعدم زيادة الأسعار بسبب ضخ كميات كبيرة من السلع في السوق ووجود مخزون في المصانع يتراوح إلى 6 أشهر.