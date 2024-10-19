بدر عبدالعاطي: زيارة وزير خارجية إيران لمصر تؤكد حرصنا على منع التصعيد بالمنطقة

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن إيران دولة إقليمية مهمة، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات مع جميع الدول.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة «Extra News»، وعُرض مساء الجمعة، أن إيران كانت قد طلبت عقد لقاء لوزير خارجيتها عباس عراقجي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى استجابة الرئيس لطلب المقابلة الذي جرى الخميس.

وأوضح أن استجابة الرئيس السيسي تعكس حرص مصر على منع التصعيد في المنطقة وتجنيبها الدخول في حرب إقليمية شاملة، لافتا أن اللقاء الثنائي الذي جمعه بوزير الخارجية الإيراني تناول أهمية وقف العدوان على قطاع غزة ولبنان، وكذلك المسألة الهامة بشأن التوتر الشديد في البحر الأحمر، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

ونوه إلى أن مصر أكثر دولة متضررة من التصعيد في البحر الأحمر بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، مشيرا إلى تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس من 72 سفينة يوميا إلى حوالي 27 سفينة.

وذكر أن اللقاء تطرق إلى ضرورة دعم التوافق اللبناني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على سيادة لبنان، وضرورة دعم ما يتوافق عليه اللبنانيون لرئاسة الدولة، مشيرا إلى انفتاح مصر على جميع القوى الدولية طالما يخدم ذلك المصلحة المصرية والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الهدف من زيارة وزير الخارجية الإيراني كان خفض التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات الصراع، معقبا: «مصر دولة عظيمة، والكل يخطب ودها ويسعى لتعزيز وتعظيم علاقته بها؛ باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، والدولة الوحيدة المستقرة التي تعمل على دفع السلام الإقليمي بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة».