بنك saib يسلم جوائز حساب الدهب

• الفائز الأول يحصل على جائزة كبرى «مليون جنيه مصرى»

أعلن بنك saib عن أسماء الفائزين فى السحب السنوى على جوائز «حساب الذهب» والذى تم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى. تم إطلاق المسابقة فى إطار استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالى لعملاء البنك الحاليين والجدد، حيث يحرص البنك على كسب رضاء العملاء من كل شرائح المجتمع من خلال تقديم العديد من العروض والمزايا وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية المميزة.

تضمنت الاحتفالية تسليم الجوائز لـ 22 فائزا حيث حصل الفائز الأول على جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون جنيه مصرى، وحصل كل من الـ 21 الآخرين على جوائز متساوية، قيمة كل منها «1 جنيه ذهب»، لكل عميل ويمنح «حساب الدهب» ـ وهو حساب جار بالعملة المحلية، جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك، بالإضافة إلى إعفاء العملاء من المصاريف الدورية على الحساب هذا.

وقال طارق عبده، نائب العضو المنتدب لبنك saib إن إطلاق حساب الدهب لعدة أعوام متتالية يتماشى مع خطط مصرفنا لدعم مبادرة الشمول المالى التى يقودها البنك المركزى بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، وأضاف نحرص على إطلاق منتجات تنافسية لدعم ومساندة المواطن المصرى فى تحقيق جزءًا من أحلامه، حيث يشهد حساب الدهب زيادة عدد الفائزين سنويا، كما أن إضافة فرصة الفوز بالجائزة الكبرى «مليون جنيه» أدى إلى جذب شرائح جديدة من العملاء.

وقال عمرو نصير مساعد العضو المنتدب إن مصرفه يحرص دائمًا على تطوير وتقديم أفضل المنتجات المصرفية التنافسية التى تخاطب شريحة عريضة من عملاء قطاع التجزئة المصرفية، مع توفير مستوى متميز من الخدمة المصرفية، كما أشار إلى أن الاهتمام بتطوير منتج «حساب الدهب» يأتى تعزيزا لاستراتيجية البنك التوسعية والتى تقدم منتجات مصرفية تنافسية تلبى كل احتياجات العملاء، مما يساهم فى اجتذاب شرائح متنوعة من العملاء وتوسيع قاعدة الشمول المالى.