لايبزيج يهزم ماينز بثنائية ويتصدر الدوري الألماني

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انفرد لايبزيج مؤقتا بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا)، بفضل فوزه على مضيفه ماينز 2 /0 في الوقت الذي تغلب فيه باير ليفركوزن حامل اللقب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 17 نقطة، وتوقف رصيد ماينز عند 8 نقاط في المركز 11.

أما ليفركوزن فرقع رصيده إلى 14 نقطة رابعا، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 13 نقطة في المركز الخامس.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على ضيفه أوجسبورج 3 /1 وهوفنهايم على ضيفه بوخوم 3 /1 وبوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه هايدنهايم 3 /2.