نظمت منطقة مطروح الأزهرية ندوة مركزية بعنوان "اكتشف قوتك الخفية.. الصحة النفسية درعك ضد الإدمان"، ضمن فعاليات مبادرة الصحة النفسية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية في إطار المبادرة الرئاسية "بناء الإنسان"، حيث نظمت إدارة الخطة والمنهج الندوة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة.

ودارت الندوة، حول أهمية بناء المرونة النفسية لدى الطلاب كخط دفاع أول ضد الإدمان، وشملت التعريف بالصحة النفسية الإيجابية، وعلاقة الإدمان بالضغوط النفسية، وآليات الحماية والوقاية من خلال إدارة المشاعر السلبية وتطوير مهارات حل المشكلات، مع التأكيد على دور العلاقات الاجتماعية الداعمة كعامل حماية رئيس.