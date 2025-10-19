أطلقت محافظة جنوب سيناء، المهرجان السنوي للاحتفال بشهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر له، بساحة سوهو سكوير، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة السائحين الأجانب والمصريين وطلاب المدارس.

وتضمنت الفعاليات، ماراثونًا للجري، وفقـرات رياضية وفنية متنوعة.

وقال رامي رزق الله، مسئول قطاع سوهو سكوير، إن هذا المهرجان يُنظم سنويًا بالتعاون مع مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدي.

وكشف عن تزيين القطاع باللون الوردي، وتوزيع تيشيرتات وردية اللون على المشاركين من مختلف الأعمار، لإضفاء أجواء من البهجة والتفاؤل، والتأكيد على أن الإصابة بسرطان الثدي ليست نهاية العالم، بل بداية جديدة في رحلة العلاج والتعافي.

وأوضح مسئول القطاع، في تصريح اليوم، أن الفعاليات بدأت بقرع الطبول والتجول بها في مختلف أنحاء القطاع كرمز للتحذير من خطر سرطان الثدي، تلاها ماراثون للدراجات وآخر للجري، بالإضافة إلى مهرجان رياضي وفني شارك فيه أكثر من 400 من المصريين والأجانب، مؤكدًا أنه جرى توزيع الجوائز على الفائزين في الماراثون.

وكشف عن تنظيم ندوات توعوية عن سرطان الثدي، ألقت الضوء على المرض وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر للسيدات، قدمها أعضاء الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه سيُجرى تنظيم فعاليات أخرى خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مؤسسة بهية، التي اعتادت إطلاق عدد من المبادرات خلال شهر التوعية بسرطان الثدي داخل القطاع، وتنفيذ ماراثون خيري؛ بهدف رفع الوعي بخطورة المرض والوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما يساهم في التوسع بجهود التوعية والكشف المبكر.

ولفت إلى أن المهرجان حظي بإقبال كبير واستحسان من السائحين، خاصة الأجانب الذين حرصوا على المشاركة في مختلف الفعاليات، معربين عن سعادتهم بمدى وعي واهتمام الشعب المصري بهذه القضية الصحية المهمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع الجهات المعنية بالمحافظة تتكاتف على مدار شهر أكتوبر للاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يحتفل به العالم لنشر الوعي بهذا المرض، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات، نتيجة تطور الخلايا السرطانية في أحد الثديين أو كليهما.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه خلال الاحتفالات يتم توضيح العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والخطوات التي ينبغي اتباعها لتقليل احتمالات الإصابة.

وأكد أن هذه القضية تمس عددًا كبيرًا من السيدات حول العالم وليس في مصر فقط، إذ تؤثر على سيدة من بين كل ثمانٍ وفقًا للإحصاءات العالمية، مما يجعل التوعية والكشف المبكر أمرين بالغَي الأهمية لرفع نسب الشفاء.