جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية لمدة خمسة أيام على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطلق تدريبات عسكرية واسعة النطاق مدتها خمسة أيام، ومخطط لها مسبقا على طول الحدود مع لبنان وفي المجتمعات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التدريبات، التي تبدأ مساء اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل، ستحاكي "سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الدفاع عن المنطقة والرد على تهديدات فورية"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ويحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنه ربما يتم سماع دوي انفجارات وستكون هناك قوات ستعمل كقوة مضادة وسيكون هناك زيادة في حركة الطائرات المسيرة والطائرات والسفن البحرية والقوات في الجليل.