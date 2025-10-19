الرئيس السيسي يؤدي التحية العسكرية لأبطال حرب أكتوبر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية العسكرية لعدد من أبطال حرب أكتوبر وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تُنظم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرأس الحضور في الندوة على تحية هؤلاء الأبطال وقوفًا أولًا ثم طلب منهم أن يلتقط صورة معهم.

وصعد الرئيس السيسي لمصافحة هؤلاء الأبطال ثم أدى لهم التحية العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.