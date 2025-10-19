 العالم على موعد مع الحدث الأبرز.. ترقبوا تغطية القاهرة الإخبارية لافتتاح المتحف المصري الكبير - بوابة الشروق
الأحد 19 أكتوبر 2025 8:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

العالم على موعد مع الحدث الأبرز.. ترقبوا تغطية القاهرة الإخبارية لافتتاح المتحف المصري الكبير


نشر في: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 8:02 م

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو تغطيتها افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه في الأول من نوفمبر 2025، حيث العالم على موعد مع الحدث الأبرز والأهم.

وقالت الإعلامية مارينا المصري في البرومو، "هنا يتجدد التاريخ ليحكي مجد أمة لا يزول على أرض كتبت حضارتها بالحجر والذهب، حضارة ألهمت العالم منذ آلاف السنين، هنا يقف المتحف المصري الكبير شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري، وجسرًا يربط بين أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وأحلام المستقبل".

وأضافت: "من القاهرة الإخبارية نرصد لكم افتتاح المتحف المصري الكبير، لحظة بلحظة، تحليلات تعيد قراءة التاريخ برؤية الحاضر".

 

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك