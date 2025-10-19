الأهلي يهزم فاب الكاميروني ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لليد رجال

تأهل فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 37-14، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على صالة محمد الخامس في المغرب.

فرض الأهلي سيطرته مع بداية المباراة وأنهى الشوط الأول بنتيجة 19-8، وواصل تفوقه في الشوط الثاني وأنهى المباراة بنتيجة 37-14.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما فاز على فلاورز البنيني، بنتيجة 43 - 22، في مباراة الدور ربع نهائي للبطولة.

وتأهل الفريق لربع النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، بأربعة انتصارات على كل من ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، وعلى ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19، واليوم على البوليس الرواندي بنتيجة 55 - 20.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد كاستيلو ومحسن رمضان وسيف هاني فوكس وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد أوكا ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام مودي والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس.