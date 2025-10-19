أموريم: الفوز على ليفربول الأكبر في مسيرتي مع مانشستر يونايتد

وصف روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الفوز التاريخي لفريقه على ليفربول بأنه الأكبر خلال فترته مع النادي، مؤكدًا أن الروح القتالية والانضباط التكتيكي كانا العاملين الرئيسيين وراء الانتصار.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"أعتقد أن هذا هو أكبر انتصار لي منذ أن توليت تدريب مانشستر يونايتد. الفوز يعني الكثير اليوم، لكنه غدًا لن يعني سوى ثلاث نقاط مهمة وانتصار جيد."

وأضاف:"قاتلنا على كل كرة، وفقدنا بعضًا من هدوئنا في الشوط الثاني، لكن الروح كانت حاضرة، وهذا هو الأهم. عندما تمتلك هذه الروح، يمكنك الفوز في أي مباراة."

وتابع مدرب يونايتد:"اليوم كان رائعًا، لكن الآن تركيزي يتجه نحو مواجهة برايتون. سأستمتع بهذا الفوز قليلًا، لكن علينا التحضير لما هو قادم."

وعن أسباب نجاح الفريق، قال أموريم:"كنا ندرك جيدًا أهمية الكرات الثابتة بالنسبة لنا، وأشركنا اللاعبين الأكثر خبرة منذ البداية. عندما تلعب في أجواء مثل آنفيلد وتتمكن من إغلاق المساحات مبكرًا، يمكنك أن تشعر بتراجع خصمك تدريجيًا، وهذا ما حدث."

واختتم حديثه قائلاً:"هذا الفوز سيمنحنا مزيدًا من الثقة خلال الأسبوع، وسيُسعد جماهيرنا التي تستحق ذلك. ما حدث أصبح من الماضي، والآن وقت التركيز على المستقبل."