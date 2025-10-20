مهرجان الترحال الرعوى السنوي للأغنام والماعز في مدريد يجذب حشودا ضخمة

اكتظت شوارع مدريد اليوم الأحد، ليس بالمتظاهرين أو مشجعي كرة القدم، ولكن بقطيع من الأغنام والماعز يمر خلال العاصمة الإسبانية في مهرجان سنوي يكرّم التراث الريفي للمنطقة.

وجذب موكب الأغنام والماعز الانتباه وجذب آلاف المتابعين. وفي كل عام، يقوم منظمو مهرجان الترحال الرعوى بإعادة إحياء الممارسة الرعوية لنقل الماشية إلى مناطق رعي جديدة.

كما يسلط المهرجان الضوء على الفوائد البيئية للرعي التقليدي، حيث تستخدم الماشية لتطهير الأعشاب وغيرها من شجيرات قابلة للاشتعال، ما يقلل من خطر انتشار حرائق الغابات.

وتسمى الحركة بين المراعي الموسمية بالترحال الرعوي.

وقال خوان جارسيا فيسنتي، وهو ناشط في مجال البيئة شارك في المهرجان لمدة ثلاثة عقود، إن موسم حرائق الغابات الشديد في الصيف في إسبانيا – والذي كان من بين الأكثر تدميرا في تاريخها المسجل - عزز من الرسالة البيئية لهذا الحدث.