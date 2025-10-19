بدء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في بوليفيا

بدأ البوليفيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة في انتخابات رئاسية محتدمة يتنافس فيها مرشحان محافظان يؤيدان اقتصاد السوق، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الحكم اليساري.

وتأتي في صدارة اهتمامات الناخبين الاقتصاد المتعثر الذي ترك البلاد تعاني من نقص حاد في الدولار الأمريكي والوقود.

وبعد أن سئم البوليفيون من حزب الحركة نحو الاشتراكية الذي حكم البلاد خلال الأعوام العشرين الماضية، دفع الناخبون في الجولة الأولى من الانتخابات في 17 أغسطس الماضي بالسيناتور رودريجو باز، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كويروجا إلى جولة الإعادة.