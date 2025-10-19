وصفت الفنانة منة شلبي، خسارة الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، بأنه كان بمثابة «يُتم» للساحة الفنية، مشيرة إلى حدوث حالة «يُتم فني» بعد رحيله.

وعبرت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» عن افتقاده على المستوى الإنساني، قائلة: «أستاذ وحيد حامد كان بوصلتي ومرجعيتي في الدنيا».

وكشفت عن مرورها بلحظة يأس كادت تدفعها إلى اعتزال الفن، قائلة: «كل شغل فيه صراع ومشاكل، وأحيانا تقولين لنفسك مش عايزة أكمل، جاءت هذه اللحظة عندما كان عمري 19 سنة، ذهبت إلى أستاذ وحيد، قلت له، أنا بحب الشغلانة أوي، فيها ناس حلوة جدًا لكن فيها ناس صعبة، فقال لي: هتعرفي إمتى تحطي كل بني آدم في موضعه الصحيح، وترديه لو قدر يتطاول بأي شكل من الأشكال ».

وأضافت أن السيناريست وحيد حامد كان «بوصلتها» ومرجعها كلما شعرت بالتيه في قراراتها، مشيرة إلى أن نصيحته الأهم لها كانت «بكرا هيطلع لك ظوافر».

وأوضحت أن المقصود من نصيحته كان القدرة على الدفاع عن النفس بسرعة ورقي وتفادي الصدامات مع أصحاب النوايا السيئة، مضيفة: «أظافر ليس معناها آكل الناس طبعا لكن بدلا من أن آخذ الأمر وأبكي، أصبحت أعرف كيف أتفادى إذا حاول أحد الاصطدام بي».

واختتمت: «أنا لدي مبدأ، الإنسان عندما يقود السيارة ينظر أمامه، كبيره نظرات في المرايا يمينا ويسارا حتى لا تقع في حادث، أما النظر إلى الخلف فمستحيل.. هذا هو أنا».