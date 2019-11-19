مقتل شخص ثان في حادث سقوط جسر بجنوب فرنسا

أكد مسؤول محلي في فرنسا اليوم الاثنين وفاة شخص ثان عقب انهيار جسر معلق في نهر بمنطقة ميروبو سور تارن بجنوب فرنسا.

وقال عمدة المنطقة إريك أوجيت في تصريحات لقناة "بي اف ام تي في" التليفزيونية إنه تم العثور على سائق شاحنة ميتا، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إخراج جثة الشخص من المركبة.

وكان ممثل الادعاء في مدينة تولوز الفرنسية دومنيك الزياري قد أكد في وقت سابق اليوم أنه تم انتشال جثة فتاة (15 عاما)، حيث قال إن الجسر المعلق انهار لدى مرور مركبة تحمل بضائع ثقيلة وسيارة خاصة.

وقد تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة الفتاة، التي كانت في السيارة الخاصة. وتمكنت والدتها من السباحة وأنقذها المارة.

وقال الزياري في مؤتمر صحفي إن رجال الانقاذ يبحثون عن سائق الشاحنة، كما أنهم يعملون على التأكد من عدم سقوط سيارات أخرى في النهر.

وقال مسؤول بإدارة المطافئ لشبكة "بي اف ام تي في" إن نحو 70 من رجال المطافئ متواجدون في موقع الحادث، ويساعدهم غواصون وكلاب بوليسية وثلاث مروحيات.

وأعلنت مقاطعة جارون العليا إنه جرى نقل خمسة أشخاص للمستشفى، بينهم مارة هرعوا لمساعدة الضحايا واثنان من رجال الإطفاء.

ويبلغ طول الجسر، الذي يقع على طريق إقليمي 155 مترا، وتم بناؤه عام 1931.

وكان تقرير قدم لمجلس الشيوخ الفرنسي العام الماضي بعد مقتل 43 شخصا في انهيار جسر في جنوة بإيطاليا، قد كشف أنه يوجد ما لايقل عن 25 ألف جسر في فرنسا في حالة هيكلية سيئة.

ولكن عمدة المنطقة إريك اوجيت قال إن الجسر المنهار جرى تجديده عام 2003، وتقوم السلطات المحلية بفحصه بصورة دورية.