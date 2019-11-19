الخارجية الكويتية: لم نتلق استفسارات من الاتحاد الأوروبي حول ملف «البدون»

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي، عدم تلقي بلاده لأي استفسارات من جانب الاتحاد الأوربي حول ملف غير محددي الجنسية (البدون).

وأضاف الخبيزي - في تصريح للصحفيين، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة البلجيكية لدى الكويت بمناسبة عيد الملك، اليوم الثلاثاء - "لم نتلق أي أسئلة أو استفسارات من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، باعتبار الكويت شفافة، وجميع ملفاتنا موجودة على العلن".

وحول آخر تطورات العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي، شدد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، على أن العلاقات المشتركة بين الجانبين وصلت إلى أفضل المستويات، خاصة وأن الكويت تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى القضايا الخليجية أو الإقليمية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي دائما يأخذ الكويت كمثال للتعاون، حتى على مستوى مكافحة الإرهاب.