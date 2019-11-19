الخارجية الصينية: الانتقادات الأمريكية للأوضاع في «هونج كونج» مزدوجة المعايير

طالبت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف التدخل في شؤونها الداخلية، واصفة الانتقادات الأمريكية للأوضاع في منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة بأنها معايير مزدوجة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف في (هونج كونج).

وقال شوانج إن العنف المتصاعد يهدد بشكل خطير السلامة العامة ويضر بشدة سيادة القانون والنظام الاجتماعي ويتحدى الخط الرئيس لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" ويدفع هونج كونج إلى وضع خطير للغاية.

وأضاف أن وقف العنف واستعادة النظام هو المهمة الأساسية والأولوية المطلقة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الحكومة المركزية تدعم بشدة الرئيسة التنفيذية لمنطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة كاري لام والسلطة القضائية والشرطة في تنفيذ القانون بكل حزم.

وتابع: "أن شؤون (هونج كونج) هي شؤون داخلية بحتة للصين، وأن التصريحات المتكررة لمسؤولين أمريكيين حول المنطقة خلال الفترة الماضية تعكس "معايير مزدوجة" للجانب الأمريكي"، مؤكدا أنه منذ عودة منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة إلى الصين، فإن جميع الالتزامات المتعلقة بالإعلان الصيني البريطاني المشترك الخاص بهونج كونج تم تنفيذها بالكامل.

ودعا شوانج الولايات المتحدة إلى احترام سيادتها والتوقف عن التدخل في شؤون (هونج كونج) التي تعد شؤونا داخلية للصين، مشددا على عزم (بكين) حماية والحفاظ على سيادتها وأمنها ومعارضة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.