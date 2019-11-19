 العفو الدولية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب - بوابة الشروق
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العفو الدولية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 3:00 م

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب.

واستنكرت المنظمة إعلان الولايات المتحدة أنها "لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي".

وقالت المنظمة، على حسابها على موقع تويتر، :"الحكومة الأمريكية أعلنت لبقية العالم أنها تعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: وأن إسرائيل يمكنها أن تستمر في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين وأن الولايات المتحدة ستدعمها بقوة في ذلك".

وأضافت: "إعلان الليلة الماضية لا ولن يغير القانون شديد الوضوح: بناء وتجهيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك القانون لدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

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