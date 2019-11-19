اتحاد الصحفيين العرب يدين الاعتداء الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين

أبدى الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين، مدينا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم خلال أداء واجبهم المهني، وهو الأمر الذى يتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعدوان غادر يستهدف الصحفيين الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، حيث استهدفت الصحفي معاذ عمارنة، يوم السبت 16 نوفمبر، نتج عن هذا العدوان أن أفقدته عينه اليسرى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تصدت أيضاً أمس الأول الأحد، للتظاهرات "التضامنية" مع الصحفي الفلسطيني، وقامت بتفريقها بالقوة، واستخدام أعمال العنف في استهتار كامل بالمواثيق الدولية - وفق البيان.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين العزل خلال أدائهم المهني.