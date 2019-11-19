منظمة حقوقية ماليزية تطالب سنغافورة بوقف تنفيذ حكم إعدام متهم بتهريب المخدرات

طالبت جماعة حقوقية ماليزية حكومة سنغافورة، بوقف تنفيذ حكم إعدام مواطن ماليزي مدان بتهريب المخدرات، ووصفت الإعدام بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

ومن المقرر أن يتم إعدام عبد حلمي بن عبد حليم "36 عاما" الجمعة المقبلة، عقب إدانته بتهريب 56ر16 جراما من ديامورفين في مارس 2017.

ويشار إلى أن مادة الديامورفين أو الهيروين، من المواد الأفيونية التي تخضع لرقابة مشددة، ولا يتم تقديمها في بعض الدول إلا بوصفة طبية لمعالجة الألم المتوسط للشديد.

ووفقا لقانون سنغافورة، فإن أي شخص يتم القبض عليه وبحوزته أكثر من جرامين من الديامورفين يعتبر أنه يمتلك هذه المادة بغرض التهريب، الذي يصل عقوبته للإعدام.

ووصفت منظمة محامون من أجل الحرية، الإعدام بـ"القتل غير القانوني"، وطالبت حكومة ماليزيا "بإرسال وفود عاجلة لسنغافورة لإنقاذ حياة مواطن ماليزي".