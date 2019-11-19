النواب الأردني يرفض الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين

رفض مجلس النواب الأردني وبشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية متسقة مع القانون الدولي.

وأكد رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي، في مستهل جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، دعم موقف الملك عبدالله الثاني الداعي لحل عادل للقضية الفلسطينية القائم على حلّ الدولتين وعدم شرعية المستوطنات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ودعا البيان، الإدارة الأمريكية إلى عدم التلاعب في مصالح الشعوب، واصفا تصريح وزير الخارجية الأمريكية بأنه انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، وتنكر لقرارات الأمم المتحدة التي تبنتها أمريكا نفسها وهو بمثابة تأجيج للصّراع العربي الإسرائيلي، ونسف لكل مساعي السلام.

وطالب مجلس النواب الأردني كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية باستنكار هذه السياسة والاستهتار المشين بحق الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن وزير خارجية أمريكا فاجأ المجتمع الدولي ووجه صفعة للشرعية الدولية، وكشف بشكل سافر عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار إلى أن مصداقية القوى الدولية الخاصة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم، باتت اليوم مرهونة بمدى وقوفها أمام التحدي الأمريكي للشرعية الدولية.